USCIS podrá remitir solicitudes de asilo directamente a jueces bajo nueva norma del DHS

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este lunes una modificación en las normas del sistema de asilo que permitirá al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) remitir determinadas solicitudes directamente a jueces de inmigración sin realizar previamente una entrevista al solicitante, una medida con la que busca reducir la acumulación de casos pendientes.

La nueva regla, que entra en vigor de inmediato, modifica el procedimiento aplicado a las solicitudes de asilo afirmativas, presentadas por personas que no se encuentran en procesos de deportación. Hasta ahora, el USCIS generalmente resolvía estos casos o, tras entrevistar al solicitante, los remitía a un juez de inmigración para una nueva evaluación cuando correspondía.

Según explicó el DHS en un comunicado, la norma permitirá que el USCIS envíe algunos expedientes directamente a los tribunales de inmigración sin celebrar esa entrevista inicial, con el objetivo de disminuir el tiempo que emplean tanto los oficiales de asilo como los jueces en tramitar las solicitudes.

El gobierno estadounidense sostuvo que el cambio pretende aliviar la carga del sistema migratorio y acelerar la resolución de los casos pendientes.

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de para presentar solicitudes legítimas de protección”, afirmó el director del USCIS, Joseph Edlow.

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, aseguró que uno de los principales desafíos para la aplicación de las leyes migratorias ha sido “la dilación intencional por parte de los inmigrantes indocumentados y los abogados defensores de las fronteras abiertas que los representan”.

El DHS indicó que, aunque la regla tiene efecto inmediato, USCIS recibirá comentarios del público antes de publicar una versión definitiva de la normativa.