Un cartel ‘Abajo la dictadura’ sorprende en Playa (VIDEO)

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Un cartel de “Abajo la dictadura” quedó plasmado en uno de los muros del parque José Raúl Capablanca, ubicado en calle 15 e/ 44 y 46 en el municipio capitalino de Playa.

En un video subido a redes sociales, Natacha de la Torre Fariñas y su hijo David García de la Torre se sorprenden de encontrar el fuerte mensaje contra el régimen cubano y ubican a los internautas acerca de la fecha y el lugar donde fue plasmado.

“Es la primera vez que nos tropezamos con esto en el barrio más tranquilo de La Habana. En Playa casi no suenan los calderos. Solo un par de veces pudimos disfrutar del uso extendido del sartén, con respuesta relativamente cercana pero por muy breve tiempo. Un cartel... ‘Abajo la dictadura’ dice. Protestas y promesa de un cambio. Son tiempos portentosos y deseo y quiero creer, que merecemos vivir ese cambio”, escribió la señora.

Días atrás, en ese mismo parque Capablanca fue creado un mural pintado por el artista chileno Rata Virus que fue criticado por activistas, periodistas e investigadores cubanos como una “amenaza visual contra el pueblo cubano” y como una pieza de propaganda al servicio del régimen de Miguel Díaz-Canel.

La pieza en cuestión muestra un brazo sosteniendo un machete con la pregunta “¿De qué parte del filo está usted?.

La publicación Alas Tensas señaló que la provocación de ese mural alcanza no solo el plano político, sino también el de los derechos humanos y la discriminación racial.