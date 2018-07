Turista canadiense atrapado en madeja legal en Cuba

Las autoridades cubanas mantienen retenido en la isla al canadiense Toufik Benhamiche, a pesar de que un tribunal de apelaciones revocó en junio la sentencia que le fue impuesta el pasado año por un delito de homicidio culposo.

Kahina Bensaadi, declaró este miércoles a medios de prensa canadienses que su esposo fue encontrado inocente, a pesar de lo cual las autoridades le impiden salir de la isla, alegando que su caso está bajo investigación.

Benhamiche, de 47 años, fue condenado a cuatro años de cárcel el pasado año, tras un accidente ocurrido con el bote que dirigía y que causó la muerte de una turista, también canadiense.

"Él no está condenado, él ya no tiene cargos, ya no tiene nada, pero no quieren dejarlo salir", dijo su esposa durante una entrevista telefónica, citada por el diario The Globe and Mail, de Montreal.

El accidente ocurrió en julio de 2017, cuando Benhamiche, guiaba un pequeño bote, como parte de una excursión en Cayo Coco, cuando la embarcación giró fuera de control y golpeó fatalmente a una mujer de Ontario.

Benhamiche fue encontrado culpable en primera instancia y condenado a cuatro años de cárcel bajo cargos de negligencia criminal. Un tribunal de apelaciones, concluyó que el juicio no fue desarrollado en la forma debida y suspendió los cargos.

Los familiares de Benhamiche pensaron que él regresaría entonces a Canadá, pero han visto sus esperanzas frustradas, porque el caso ha sido regresado a la fiscalía, para que sea investigado nuevamente, un proceso que podría durar años, dijo la esposa.

(Escrito por Pablo Alfonso con información del diario The Globe and Mail)