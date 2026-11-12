Trump y Sheinbaum cruzan mensajes por caravana en Chiapas

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La caravana de inmigrantes que partió el pasado 20 de octubre de Chiapas, México, ha generado tensión entre los Estados Unidos y México. De hecho, este jueves el presidente Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles al país azteca por lo que denomina una "nueva invasión" a los Estados Unidos.



“¡Aquí vamos otra vez! Con la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato —YO NO ESTABA EN LA BOLETA—, la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo de nuevo. Se están formando enormes CARAVANAS que están comenzando su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas en estas caravanas son aquellas que varios países no quieren —‘Envíenlos a Estados Unidos’, dicen—, ¡pero no serán aceptadas!", alertó el mandatario.

"MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hacen, los aranceles a México se DUPLICARÁN INMEDIATAMENTE", amenazó Trump.



Desde la presidencia de México, la respuesta de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. La mandataria dijo que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte desde que Trump regresó al poder en enero de 2025.

La gobernante indicó que los grupos que partieron de Chiapas, originalmente reportados como "medio millar de personas", son advertidos por las autoridades mexicanas acerca de lo difícil de cruzar a EEUU.

"No ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte. Hay dos caravanas en este momento, una caravana que está en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 500 o hoy lo comentaron- 600 personas y ya quedan menos de 100 personas", dijo Sheinbaum.

“Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad. Entonces buscamos la manera de que regresen a sus países, de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones en determinado lugar lo puede hacer”, afirmó la presidente mexicana.

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visas contra funcionarios extranjeros y personas que faciliten la inmigración ilegal, en el marco de una ofensiva para reforzar la seguridad fronteriza y frenar la organización de caravanas de migrantes hacia la frontera sur.



El Departamento de Estado anunció que también está preparado para aplicar esta política de restricción de visas contra aquellas personas que, a sabiendas, organicen, promuevan, apoyen o financien caravanas que faciliten la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos.

Cualquier individuo en esta situación, o cualquier participante de una caravana que solicite una visa estadounidense o intente viajar al país, será objeto de un escrutinio adicional.