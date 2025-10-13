Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Estados Unidos

Trump y Netanyahu escuchan testimonios de dolor y resiliencia en la Knéset

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunieron este lunes en la Knéset, en Jerusalén. Antes, los mandatarios sostuvieron un emotivo encuentro con familiares de rehenes de Hamás liberados, con familias en duelo, y con civiles y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel heridos en los ataques terroristas del 7 de octubre.

Trump y Netanyahu se reúnen con familiares de rehenes y con civiles y soldados israelíes heridos en los ataques del 7 de octubre
1 Trump y Netanyahu se reúnen con familiares de rehenes y con civiles y soldados israelíes heridos en los ataques del 7 de octubre
Trump y Netanyahu se reúnen con familiares de rehenes y con civiles y soldados israelíes heridos en los ataques del 7 de octubre
2 Trump y Netanyahu se reúnen con familiares de rehenes y con civiles y soldados israelíes heridos en los ataques del 7 de octubre
Trump y Netanyahu se reúnen con familiares de rehenes y con civiles y soldados israelíes heridos en los ataques del 7 de octubre
3 Trump y Netanyahu se reúnen con familiares de rehenes y con civiles y soldados israelíes heridos en los ataques del 7 de octubre
Trump y Netanyahu se reúnen con familiares de rehenes y con civiles y soldados israelíes heridos en los ataques del 7 de octubre
4 Trump y Netanyahu se reúnen con familiares de rehenes y con civiles y soldados israelíes heridos en los ataques del 7 de octubre

Cargar más

XS
SM
MD
LG