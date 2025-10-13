Trump y Netanyahu escuchan testimonios de dolor y resiliencia en la Knéset

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunieron este lunes en la Knéset, en Jerusalén. Antes, los mandatarios sostuvieron un emotivo encuentro con familiares de rehenes de Hamás liberados, con familias en duelo, y con civiles y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel heridos en los ataques terroristas del 7 de octubre.