Trump se reúne con el presidente de Honduras Nasry “Tito” Asfura

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald J. Trump recibió este sábado en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, al presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura.



“Conversamos sobre muchos otros temas, como la inversión y el comercio entre nuestros dos países. Él ama al pueblo de Honduras y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica”, dijo Trump, según post sobre el encuentro publicado en X por la Casa Blanca.

Trump apoyó la campaña presidencial de Asfura, con quien comparte puntos de vista similares en varios temas políticos, recordó el presidente de EEUU.

“Fue un gran honor apoyar la campaña de Tito. ¡Después de que le brindé mi firme respaldo, ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de América Primero. Mantenemos una estrecha alianza en materia de seguridad, trabajando juntos para combatir a los peligrosos carteles y narcotraficantes, así como para deportar de los Estados Unidos a migrantes ilegales y miembros de pandillas”, señaló el presidente estadounidense.

Trump felicitó a Asfura “por su gran victoria!” en las reñidas elecciones hondureñas del 30 de noviembre pasado, y a las que siguieron varias semanas de incertidumbre, con denuncias en la transmisión de las actas electorales, entre otras irregularidades, hasta que fue anunciado el ganador.

Entre las prioridades de su presidencia, Asfura ha señalado la descentralización del gobierno nacional, hacer frente a la inseguridad, aumentar los estándares de la salud y la educación públicas, potenciar el turismo y las inversiones como fuente de empleos y mejorar la infraestructuras por todo el país.

En enero pasado, antes de su investidura, Asfura se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio. Tras el encuentro, Rubio dijo que ambos reafirmaron “el compromiso de fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Honduras para que nuestro hemisferio sea más seguro y próspero”.