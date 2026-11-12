Trump quiere “resolver Cuba” antes de dejar la presidencia (VIDEO)

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En una entrevista telefónica emitida este jueves el presidente Donald Trump declaró que desea “resolver el tema de Cuba” antes de dejar el cargo.

En una conversación con Hugh Hewitt, presentador de The Hugh Hewitt Show, de la cadena Salem News Channel, el mandatario fue cuestionado acerca del uso de la fuerza militar para derrocar al régimen de La Habana.

"Si liberar a Cuba requiere el uso de fuerza militar antes de que usted deje el cargo, ¿ordenará usted el empleo de esa fuerza militar?", preguntó el periodista.

La respuesta del presidente número 45 y 47 de los Estados Unidos dejó ver sus deseos de que el tema Cuba sea parte de su legado:

“Quiero resolver Cuba antes de irme. Sí, y tenemos a un tipo muy bueno y talentoso de Cuba llamado Marco… Marco Rubio. Sus padres son de Cuba, como probablemente sepas, y a él le encantaría hacerlo. Así que lo estamos observando muy de cerca. Está yendo muy mal. Es esencialmente un lugar fallido, una nación, como quieras llamarlo. Ha fracasado.”

Como ha hecho en ocasiones anteriores, el presidente vinculó explícitamente a Marco Rubio con el asunto de Cuba, destacando el origen cubano del Secretario de Estado y su conocimiento personal del tema.