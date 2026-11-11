Llega a Matanzas tercer vuelo con ayuda humanitaria de Estados Unidos

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Un tercer vuelo con ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos llegó este martes al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, en Varadero, informó Cáritas Cuba.

El cargamento incluyó 700 módulos de aseo e higiene, cuya distribución permitirá concluir el proceso de asistencia en la Vicaría Nuestra Señora de la Caridad. En total, 2.100 familias de la provincia de Matanzas habrán recibido ayuda mediante los tres envíos.

Alberto Chía, coordinador diocesano del Programa de Gestión de Riesgos y Desastres, explicó que este miércoles se distribuirán 139 módulos en Alacranes, 311 en San Antonio de Cabezas, 50 en Unión de Reyes y 200 en Bolondrón.

Cáritas Cuba destacó la labor de sus voluntarios en la identificación de los hogares más vulnerables, de acuerdo con los criterios establecidos para recibir la asistencia estadounidense.

El arribo de un cuarto envío está previsto para finales de noviembre y tendrá como destino la Vicaría San Carlos Borromeo, iniciando por las parroquias de La Caridad y El Carmen.

El cargamento de este martes forma parte del programa de asistencia humanitaria de 100 millones de dólares aprobado en mayo por la administración del presidente Donald Trump. De esa cantidad, 60 millones son gestionados mediante la Iglesia Católica para entregar alimentos y artículos de primera necesidad directamente a la población.