Llega a Cienfuegos segundo cargamento de ayuda humanitaria de EEUU

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Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria financiado por el Gobierno de Estados Unidos llegó este martes al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, en Santa Clara, para su distribución entre familias vulnerables de la Diócesis de Cienfuegos.

El envío, segundo destinado a esa diócesis, contiene 700 módulos de alimentos y otros 700 con productos de higiene. La carga fue recibida por la directora de Cáritas Cienfuegos, Ana Isabel Palenque Guillemí; la coordinadora diocesana del Programa de Formación Institucional, Yanet Alfonso Gallegos, y otros integrantes de la organización católica.

La distribución comenzó este miércoles en la parroquia de La Santa Cruz, en el municipio de Cruces, y en las comunidades atendidas por esa iglesia. Además de los puntos habilitados para la entrega, los voluntarios llevarán los módulos a las viviendas de personas que necesitan cuidados y no pueden trasladarse.

El cargamento forma parte del programa de asistencia humanitaria de 100 millones de dólares aprobado en mayo por la administración del presidente Donald Trump. De esa cantidad, 60 millones son gestionados mediante la Iglesia Católica para entregar alimentos y artículos de primera necesidad directamente a la población.

Según Cáritas Cuba, el alcance de la asistencia resulta limitado frente a las dimensiones de la crisis que atraviesa el país. No obstante, la organización calcula que el programa podría beneficiar a unas 10.200 familias en situación de pobreza dentro de la Diócesis de Cienfuegos.

El primer cargamento destinado a esa diócesis llegó a Santa Clara el 17 de septiembre con igual cantidad de módulos y fue distribuido por medio de la parroquia de Lajas y las comunidades cercanas.