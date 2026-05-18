Trump pospone ataque militar contra Irán tras pedidos de líderes árabes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que decidió posponer un ataque militar estadounidense previsto contra Irán, tras solicitudes de líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes aseguraron que continúan “negociaciones serias” con la República Islámica.

En un mensaje publicado en su red social, Trump afirmó que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani; el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman; y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le pidieron aplazar la operación militar que, según dijo, estaba programada para ejecutarse el martes.

El presidente señaló que los tres líderes consideran que “se alcanzará un acuerdo” que será “muy aceptable” tanto para Estados Unidos como para los países de Oriente Medio.

“El acuerdo incluirá, como punto fundamental: ‘Ninguna arma nuclear para Irán’”, escribió el mandatario republicano.

Trump aseguró que, “por respeto” a los líderes árabes, instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al presidente del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a las fuerzas armadas estadounidenses para que suspendieran el ataque planeado.

Sin embargo, el presidente advirtió que ordenó a los militares permanecer preparados para actuar “con aviso inmediato” en caso de que fracasen las conversaciones.

“He instruido asimismo que permanezcan preparados para proceder con un asalto total y a gran escala contra Irán” si no se alcanza “un acuerdo aceptable”, afirmó Trump.