Trump pide poner fin a la guerra en Ucrania y dice que Rusia ha "perdido el control" de la industria del diésel

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes poner fin a la guerra en Ucrania y afirmó que Rusia ha perdido el control de parte de su industria de diésel como consecuencia de los ataques contra sus instalaciones energéticas.

“Rusia ha perdido el control de su industria de diésel debido a la guerra con Ucrania. Un gran número de sus refinerías de diésel han sido destruidas y están fuera de servicio, al menos temporalmente”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario calificó el conflicto de “ridículo e interminable”.

“Es preciso poner fin a esta guerra absurda e interminable con Ucrania. El mundo entero sufre”, agregó.

La publicación se produjo después de que Ucrania ejecutara el fin de semana uno de sus mayores ataques con drones y misiles contra objetivos en territorio ruso desde el inicio de la guerra.

El ataque alcanzó la refinería Gazpromneft de Moscú, situada a unos 450 kilómetros de la frontera con Ucrania, y provocó incendios y daños en varias unidades de procesamiento. La instalación suspendió temporalmente el procesamiento de crudo, según fuentes de la industria citadas por Reuters.

Tras la publicación de Trump, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que que planea reunirse con Trump en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Acordamos reunirnos en Nueva York, y esta reunión podría cambiar mucho las cosas. Hay un impulso diplomático”, escribió.

Asimismo, señaló que Moscú continúa intensificando sus acciones militares. “Rusia no cede en su escalada y está enviando muchas señales de que está dispuesta a ampliar la guerra”

El presidente ucraniano agradeció además la reciente visita a Kiev de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y aseguró que alcanzar la paz constituye la principal prioridad de su gobierno.