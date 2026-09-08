Rusia lanza ataque masivo con misiles y drones contra Kyiv tras negociaciones de paz

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Las fuerzas rusas lanzaron un amplio ataque nocturno con misiles y drones contra la capital ucraniana, Kyiv, dejando al menos dos muertos y varios heridos, según las autoridades ucranianas.

El ataque ocurrió pocas horas después de que enviados estadounidenses concluyeran reuniones en la ciudad dirigidas a impulsar nuevas negociaciones de paz.

La corresponsal de RFE/RL, Maryan Kushnir, informó desde el lugar de los hechos.

Equipos de emergencia trabajaron entre los escombros después de que misiles balísticos impactaran zonas residenciales de Kyiv. Las autoridades informaron que al menos diez personas resultaron heridas.

La Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que Rusia lanzó 32 misiles de crucero y 166 drones durante la ofensiva. Funcionarios ucranianos señalaron que dos misiles balísticos fueron derribados, aunque no precisaron cuántos fueron lanzados en total.

Entre los testimonios recogidos por RFE/RL está el de Kateryna, una residente de Kyiv que relató cómo intentó proteger a su hijo durante el bombardeo.

"Estaba salvando a mi hijo. No sé qué pasó con los gatos. Mi hijo y yo nos refugiamos aquí mismo. Construimos esta estructura de acero para no quedar sepultados bajo los escombros. Estas puertas nos salvaron hoy", dijo la mujer a RFE/RL.

El ataque se produjo tras recientes contactos diplomáticos entre representantes de Estados Unidos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el presidente ruso Vladímir Putin. Según el reporte, durante esas gestiones Rusia y Ucrania habían anunciado una pausa de tres días en los ataques contra las capitales de ambos países.

Pese a los esfuerzos de mediación, los bombardeos continúan y ponen de relieve la fragilidad de cualquier avance hacia una eventual negociación de paz.