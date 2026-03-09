Trump ofrece asilo a equipo femenino de fútbol de Irán si Australia no lo hace 

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos aceptará a la selección femenina de fútbol de Irán si el gobierno de Australia no le concede asilo, publicó en su cuenta en la red social Truth.

“Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde probablemente será asesinada”, escribió el mandatario.

“No lo haga, Sr. Primer Ministro, concédales asilo. Estados Unidos los aceptará si no lo hace”, dijo al llamar la atención de premier australiano Anthony Albanese, líder del Partido Laborista.

El equipo de mujeres de Irán se encuentra en Australia participando en la Copa Asiática Femenina y antes de iniciar su primer juego se negaron a cantar el himno nacional de su país, en franco desafío al régimen de los Ayatolás.

Después, según reportes de prensa, las jugadoras fueron presionadas y amenazadas, incluso con sus familias, para que lo cantaran en partidos posteriores. Medios estatales iraníes las calificaron de “traidoras”.

Tras quedar eliminada en la fase de grupos del torneo, la selección enfrenta ahora el dilema de volver a Irán en medio de tensiones políticas y militares. Activistas advierten que podrían enfrentar represalias o castigos si regresan.

Hasta el momento ha trascendido que al menos cinco futbolistas abandonaron la concentración del equipo en la ciudad de Gold Coast para buscar refugio y están bajo protección de la Policía federal mientras se evalúa su situación.

La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, declaró que “se solidarizan con las futbolistas iraníes”, ante el temor de que puedan sufrir represalias si regresan a Irán después de negarse a cantar el himno nacional.

Medios locales reportan que el Departamento de Asuntos Internos comenzó a procesar las solicitudes de refugio y que el ministro de esa cartera, Tony Burke, viajó hasta Queensland para reunirse con las jugadoras.

El Gobierno laborista indicó que los procesos de asilo se revisan de forma individual y evitó comentar detalles, aunque aseguró que se actuará conforme a sus leyes migratorias y compromisos internacionales de protección.

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero la Operación Furia Épica (en EEUU) y Rugido de León (en Israel), que ha dejado un saldo de líderes iraníes muertos, incluido el ayatolá Alí Jamenei.

Las fuerzas militares conjuntas continúan las operaciones a gran escala, las cuales durarían unas cuatro o cinco semanas, según el plan inicial, aunque podría extenderse, ha dicho el presidente Donald Trump.

Entre los objetivos de la operación se ha mencionado la destrucción de la capacidad misilística, la eliminación de la flota naval, la neutralización de la infraestructura militar y garantizar que Irán no tenga un arma nuclear.

“Es el mayor patrocinador del terrorismo y me aseguraré de que no pueda seguir costeando operaciones terroristas”, afirmó el presidente Trump. “Irán ha intentado hacerle daño a Estados Unidos durante 47 años”, recordó.