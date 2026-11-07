Trump nombra a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Stephen Miller, uno de sus principales asesores y responsable de impulsar su política migratoria, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, quien pasará a desempeñar funciones en la estructura política del mandatario.

Miller, de 41 años, asumirá el cargo el lunes 9 de noviembre y se convertirá en el 33.º jefe de gabinete de la Casa Blanca, según confirmó un comunicado oficial.

“Me complace anunciar que Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, se convertirá en jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario también agradeció el trabajo de Wiles, de 69 años, quien se convirtió en enero de 2025 en la primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete de la Casa Blanca.

“Susie Wiles, quien ha realizado un trabajo extraordinario, pasará a la operación política de Trump. Quiero agradecerle sus servicios como jefa de gabinete. ¡Ha hecho un gran trabajo!”, agregó el presidente.

Miller, considerado uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump, ocupaba desde el inicio del segundo mandato presidencial los cargos de subjefe de gabinete para Políticas y asesor de Seguridad Nacional.

En su comunicado, la Casa Blanca destacó la trayectoria de Miller junto a Trump y le atribuyó una participación decisiva en las iniciativas gubernamentales para reducir la delincuencia, reforzar la seguridad fronteriza y combatir el fraude.

El nombramiento recibió el respaldo de varios integrantes del gabinete presidencial, entre ellos el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Stephen Miller es un patriota extraordinario y hará grandes cosas. ¡Felicitaciones por un ascenso bien merecido!”, declaró Vance, quien también agradeció a Wiles por su servicio al presidente y al país.

Rubio, por su parte, destacó la trayectoria de ambos funcionarios y expresó su disposición a continuar trabajando con Miller.

“Espero seguir trabajando con Stephen Miller, uno de los asesores de mayor confianza y más antiguos del presidente, para impulsar la agenda presidencial”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, también felicitó al nuevo jefe de gabinete, a quien describió como un defensor de la agenda America First.