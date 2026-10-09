Trump nombra a Katie Zacharia nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de la abogada y comentarista Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, en sustitución de Karoline Leavitt, que dejó el cargo a finales de agosto.

Trump destacó que Zacharia es asesora sénior de comunicaciones de Truth Social (Trump Media & Technology Group) y que participó en sus campañas en estados bisagra clave.

“Es un gran honor para mí haber nombrado, como secretaria de prensa, a Katie Zacharia”, escribió el presidente.

Zacharia agradeció el nombramiento y escribió que servir al presidente Trump y al pueblo estadounidense en este momento crítico de los 250 años del país “es el honor de mi vida”.

Más adelante añadió: “Su confianza es un verdadero privilegio, y su liderazgo es una bendición para este país”.

“El presidente Trump ha demostrado a Estados Unidos que podemos volver a ser grandes, y trabaja cada día para hacer efectiva esa grandeza. Su confianza es un verdadero privilegio, y su liderazgo es una bendición para este país”, agregó.

Trump la describió como una partidaria leal y brillante, destacó que se graduó en la Universidad Pepperdine y en su facultad de Derecho, y señaló que ha sido comentarista frecuente en Fox News y Newsmax.

“Tiene un historial intachable de apoyo y ha sido una partidaria leal y brillante desde el principio”, sostuvo el mandatario.

Zacharia fue brevemente portavoz y subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de 2026, antes de incorporarse en junio como asesora de comunicaciones de la empresa de medios del presidente.

En su agradecimiento, Zacharia señaló que suceder a la “fabulosa Karoline Leavitt es un listón alto, y uno que vale la pena alcanzar”. Trump, por su parte, elogió a Leavitt y dijo que hizo un “trabajo fantástico” como secretaria de prensa.