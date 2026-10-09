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Trump nombra a Katie Zacharia nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Marine One al partir desde el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., el 9 de octubre de 2026.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Marine One al partir desde el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., el 9 de octubre de 2026.

Sumario

  • “Es un gran honor para mí haber nombrado, como secretaria de prensa, a Katie Zacharia”, escribió el presidente.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de la abogada y comentarista Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, en sustitución de Karoline Leavitt, que dejó el cargo a finales de agosto.

Trump destacó que Zacharia es asesora sénior de comunicaciones de Truth Social (Trump Media & Technology Group) y que participó en sus campañas en estados bisagra clave.

“Es un gran honor para mí haber nombrado, como secretaria de prensa, a Katie Zacharia”, escribió el presidente.

Zacharia agradeció el nombramiento y escribió que servir al presidente Trump y al pueblo estadounidense en este momento crítico de los 250 años del país “es el honor de mi vida”.

Más adelante añadió: “Su confianza es un verdadero privilegio, y su liderazgo es una bendición para este país”.

“El presidente Trump ha demostrado a Estados Unidos que podemos volver a ser grandes, y trabaja cada día para hacer efectiva esa grandeza. Su confianza es un verdadero privilegio, y su liderazgo es una bendición para este país”, agregó.

Trump la describió como una partidaria leal y brillante, destacó que se graduó en la Universidad Pepperdine y en su facultad de Derecho, y señaló que ha sido comentarista frecuente en Fox News y Newsmax.

“Tiene un historial intachable de apoyo y ha sido una partidaria leal y brillante desde el principio”, sostuvo el mandatario.

Zacharia fue brevemente portavoz y subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de 2026, antes de incorporarse en junio como asesora de comunicaciones de la empresa de medios del presidente.

En su agradecimiento, Zacharia señaló que suceder a la “fabulosa Karoline Leavitt es un listón alto, y uno que vale la pena alcanzar”. Trump, por su parte, elogió a Leavitt y dijo que hizo un “trabajo fantástico” como secretaria de prensa.

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