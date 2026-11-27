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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Vladímir Putin puede asistir a la cumbre del G20 prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami, aunque dijo desconocer si lo hará.

"No lo sé, pero si quisiera venir, ciertamente puede", declaró Trump ante los periodistas en su residencia de Mar-a-Lago tras mantener videoconferencias con tropas estadounidenses por el Día de Acción de Gracias. "Para ser sincero, lo único de lo que hablamos es de Rusia. Yo digo: ¿por qué no está él aquí?", añadió.

Sus palabras se producen en un momento de intensa actividad diplomática para intentar poner fin a la guerra en Ucrania y una semana después de la cumbre trilateral celebrada en China entre Trump, Putin y el presidente chino, Xi Jinping.

En sus declaraciones, el mandatario estadounidense sostuvo que mantener el diálogo con Putin es necesario para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Tienen que entender algo: queremos lograr un acuerdo, queremos detener las muertes", señaló Trump. "Podría llegar y decir '¡no me caes bien!', pero entonces tendríamos el mismo problema que ocurre entre Zelenski y Putin. El mayor obstáculo para ese acuerdo es que tienes a dos líderes que realmente se odian".

El presidente estadounidense también sostuvo que existe disposición para cerrar el conflicto: "Creo que Putin quisiera ver el fin de la guerra. Lo creo. Se necesitan dos para bailar tango, pero pienso que él quiere que termine, al igual que el otro lado. Y les puedo asegurar que la OTAN también quiere que acabe".

En el mismo encuentro con la prensa, Trump se refirió a la situación en Oriente Medio y aseguró que Washington mantiene abierta una vía diplomática para Irán y combinó sus declaraciones sobre una salida diplomática con una advertencia sobre posibles ataques

Tras afirmar que las ofensivas anteriores han neutralizado las capacidades aéreas y navales de Teherán, el mandatario apuntó directamente a la montaña Pickaxe (Kuh-e Kolang Gaz La), donde se encuentra una instalación subterránea excavada a gran profundidad junto a la planta nuclear de Natanz.

"Estamos tratando de darles la oportunidad de ser inteligentes. No tienen ejército", indicó Trump. "Si hiciéramos algo, definitivamente atacaríamos la montaña Pickaxe, pero no hemos visto actividad real allí".

Las declaraciones de Trump llegan en medio de nuevos bombardeos nocturnos entre Rusia y Ucrania, y el ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz. El incidente en este paso estratégico para el crudo mundial añade preocupación por la seguridad de la navegación y el riesgo de que las tensiones en la región afecten el suministro energético internacional.