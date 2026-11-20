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Durante la madrugada de este viernes, Moscú lanzó una de las ofensivas combinadas de misiles y drones más intensas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia disparó más de 400 drones de ataque y más de 110 misiles —incluidos 27 balísticos—, dirigidos principalmente contra infraestructuras energéticas, logísticas y ferroviarias.

Aunque las defensas aéreas lograron interceptar o neutralizar 79 misiles de crucero, tres balísticos y 380 drones, se registraron impactos en 23 puntos del país.

Los ataques dejan un saldo preliminar de al menos ocho fallecidos —seis en Kiev y dos en Leópolis— y una treintena de heridos. En Kiev, los proyectiles afectaron tres puentes sobre el Dniéper (Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi y el Sur), cortando vías estratégicas entre ambas márgenes y dificultando la movilidad urbana.

Los ataques también afectaron instalaciones de suministro de agua y energía. En todo el país, los cortes de electricidad se extendieron desde las regiones occidentales de Leópolis, Zakarpatia e Ivano-Frankivsk hasta Odesa, Járkov y otras zonas, debido a daños en varias subestaciones, incluida Zakhidnoukrainska (de 750 kV), la mayor de Europa occidental.

La ofensiva responde directamente a los ataques ucranianos de esta semana contra el puente de Kerch, en Crimea, el enlace simbólico y logístico que conecta la península anexionada por Moscú en 2014 con territorio ruso. Las fuerzas de Kiev golpearon la estructura al menos tres veces en pocos días, lo que causó graves daños en el tramo vial.

El jueves, tras una cumbre trilateral en Shenzhen (China) junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, Vladímir Putin advirtió que la respuesta rusa sería “mucho más dolorosa” y descartó cualquier avance en posibles acuerdos para frenar los ataques contra infraestructuras energéticas o marítimas. “Después de los golpes al puente de Crimea, no habrá negociaciones”, sentenció.

Mientras el Kremlin insiste en que el puente tiene un uso exclusivamente civil, Kiev lo considera un objetivo legítimo de logística militar.

Esta ofensiva disipa cualquier expectativa inmediata de desescalada y se produce con un frente terrestre relativamente estabilizado, escenario en el que ambos bandos intensifican los ataques de largo alcance: Ucrania contra refinerías y centros logísticos rusos, y Rusia contra la red eléctrica y las comunicaciones ucranianas.

Impacto en Polonia

La tensión cruzó además la frontera occidental. Dos misiles rusos —uno de ellos un Kh-101— y un dron de propulsión a chorro impactaron en el sureste de Polonia, concretamente en las localidades de Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem y Mołodycz, situadas a decenas de kilómetros del límite con Ucrania.

Aunque no se registraron heridos ni daños en infraestructuras críticas, el primer ministro, Donald Tusk, y el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificaron el incidente de “provocación intencionada”.

Varsovia activó cazas F-16 y Gripen, sistemas Patriot y aviones AWACS de la OTAN, y pidió refuerzos urgentes a la Alianza para el flanco oriental. El momento coincidió con ejercicios de la Coalición de los Voluntarios en territorio polaco, lo que, según las autoridades, refuerza la percepción de intencionalidad.

Mientras tanto, el costo humano de la guerra sigue en aumento. UNICEF alertó este mismo viernes que, entre enero y octubre de 2026, se han verificado al menos 1.144 niños muertos o heridos en Ucrania (114 fallecidos y 1.030 heridos), una cifra que ya supera el registro de todo 2025 y se acerca al récord de 1.386 del primer año de la invasión en 2022.

El promedio supera los tres menores afectados por día. Este balance contrasta con iniciativas humanitarias paralelas, como la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, que ha permitido reunir a 34 niños con sus familias y facilitó un alto el fuego localizado en Oleshky.

Tras esta última oleada, Zelenski calificó el ataque como uno de los más crueles de la guerra y denunció una táctica deliberada contra los servicios de auxilio: Rusia lanzó andanadas de misiles con pausas de 20 a 30 minutos para golpear a los rescatistas y equipos de emergencia mientras trabajaban entre los escombros y sofocaban incendios. “Rusia intenta compensar su impotencia militar y diplomática con este tipo de terror”, afirmó.

Esta tarde en conferencia de prensa, el presidente Donald Trump dijo que las diferencias entre los gobernantes de Rusia y Ucrania parecen irreconciliables. "Para ser sincero, tienes a dos tipos que no saben cómo ponerle fin a esto. Estamos tratando de ayudarles. Son dos personas que se odian... No saben cómo terminar con esto".