Trump: el futuro de EEUU depende de los niños

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Con motivo del 250.º aniversario de la Independencia, el presidente Donald Trump compartió una serie de mensajes que combinaron patriotismo, humor autocrítico y un marcado énfasis en las nuevas generaciones.

“Es un día muy importante para este país… Lo que realmente estamos haciendo es celebrar a América. Amamos a nuestros niños; son las personas más importantes cuando lo piensas”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval. Sus declaraciones se dieron durante el podcast Storytime with the Second Lady, conducido por Usha Vance, donde leyó un libro infantil sobre los pasatiempos presidenciales y dejó frases que no tardaron en hacerse virales.

Trump no se limitó a un tono solemne. Durante la lectura del libro Presidents Play!, de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, intercaló comentarios divertidos sobre sus predecesores.

Al referirse a William Howard Taft, conocido como el presidente más pesado de la historia, bromeó: “Era un hombre grande… muy grande. Fue nuestro presidente más pesado, y tengo que tener cuidado porque no quiero superar su récord”. Y añadió, mirando a la cámara: “Manténganse en forma, chicos”.

Asimismo, hizo un comentario sobre la piscina exterior de la Casa Blanca que fue instalada para el expresidente Gerald Ford: “No la uso. No sé si me veo bien en traje de baño. No he tenido uno en mucho tiempo”.

Cuando Usha Vance le preguntó sobre sus lecturas por placer, Trump respondió con su característico estilo: “Termino leyendo principalmente periódicos. Normalmente leo historias sobre mí mismo”.

El punto culminante del episodio llegó cuando Trump elogió a la Segunda Dama: “Estoy haciendo esto por una gran Segunda Dama. Ha sido tan popular en la Casa Blanca. Todo el mundo la quiere”.

Con el 4 de Julio a la vuelta de la esquina, Trump ha enviado un mensaje unificador: celebrar a Estados Unidos significa, ante todo, invertir en quienes lo continuarán mañana: sus niños.