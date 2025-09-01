Trump emite su primera proclama del Día del Trabajo desde su regreso a la Casa Blanca

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump emitió su primera proclama del Día del Trabajo desde su regreso a la Casa Blanca, enfatizando el compromiso de su administración con la protección de los empleos y los trabajadores estadounidenses.

"Desde los inicios de nuestra historia, el futuro de nuestra nación se ha forjado gracias a la habilidad, la determinación y la inquebrantable resiliencia del trabajador estadounidense", dijo.

Trump elogió a los trabajadores, a quienes calificó como "el corazón de nuestra economía" y "la encarnación viviente del sueño americano", e instó a los funcionarios públicos y a la ciudadanía a celebrar la fecha con programas y ceremonias.

"En cada ciudadano honesto reside el instinto de trabajar, construir y crear: un instinto presente en el soldador, el enfermero, el camionero, el agricultor y el maquinista. Cada trabajo, cada turno, cada hora trabajada por millones de talentosos patriotas hoy añade una piedra más a los cimientos de nuestra prosperidad", comentó.

En la proclama, firmada el 28 de agosto, Trump recordó el compromiso de su administración de "proteger los empleos estadounidenses y defender la dignidad del trabajo".

"Reconocemos con orgullo el papel vital que desempeñan nuestros trabajadores en nuestro pasado, presente y glorioso futuro ", apuntó.

"Como presidente, siempre defenderé los intereses de cada ciudadano que trabaja con integridad, respeta el estado de derecho y se esfuerza por asegurar un futuro mejor para sí mismo, sus familias y las futuras generaciones de estadounidenses", agregó.

El Día del Trabajo en Estados Unidos es una festividad federal, que se celebra el primer lunes de septiembre.