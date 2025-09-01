EEUU celebra el Día del Trabajo

Getting your Trinity Audio player ready...

El 1 de septiembre se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos, una fecha que se dedica cada año a honrar el papel de los trabajadores estadounidenses en la construcción de una sociedad libre y próspera.

Desde los primeros días de la colonización, Estados Unidos ha ofrecido la promesa de una vida mejor a quienes estén dispuestos a trabajar. El estadista estadounidense Benjamin Franklin dijo una vez que sus compatriotas al preguntar por un extraño no averiguan qué es, sino qué puede hacer.

Desde 1607, decenas de millones de personas han inmigrado legalmente a Estados Unidos. Para muchos de estos inmigrantes, los primeros años fueron de penurias y privaciones.

Dos tercios de los colonos de la colonia inglesa de Jamestown murieron durante el primer año.

Muchos trabajadores chinos fallecieron en las montañas de Nevada mientras construían el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos.

En la década de 1890, los inmigrantes italianos, irlandeses, judíos y otros empleados en la industria textil de la ciudad de Nueva York solían dormir en catres en los talleres, donde trabajaban más de diez horas seguidas.

Los afroamericanos traídos a Estados Unidos contra su voluntad sufrieron los horrores de la esclavitud. Los inmigrantes hispanos, asiáticos y de otras procedencias sufrieron durante décadas discriminación laboral.

Sin embargo, a pesar de tales dificultades, el trabajo duro y el sacrificio dieron sus frutos para los inmigrantes estadounidenses. Impulsados por los incentivos del libre mercado, algunos inmigrantes que comenzaron como trabajadores se convirtieron en empresarios exitosos.

Andrew Carnegie, hijo de inmigrantes escoceses empobrecidos, trabajó como mensajero para ayudar a su familia. Posteriormente se convirtió en un líder de la industria siderúrgica estadounidense y contribuyó con gran parte de su vasta fortuna a instituciones científicas, educativas y humanitarias.

Samuel Goldfish, un inmigrante judío que cambió su nombre a Goldwyn, se convirtió en uno de los fundadores de la industria cinematográfica estadounidense.

Igor Sikorsky llegó a Estados Unidos procedente de Rusia en 1919, siendo un refugiado sin dinero. En veinte años, ya producía aviones comerciales transoceánicos y los primeros helicópteros del mundo.

Estados Unidos no tiene el monopolio de las personas trabajadoras y emprendedoras. Hombres y mujeres así se pueden encontrar en todos los países. Pero Estados Unidos sí cuenta con ventajas que muchas naciones no poseen: el estado de derecho y un sistema de libre empresa.

Como dijo Benjamin Franklin hace más de doscientos años: "En cuanto a los incentivos... del gobierno, en realidad solo se derivan de las buenas leyes y la libertad. En resumen, Estados Unidos es la tierra del trabajo".

El presidente Donald Trump en su Proclamación del Día del Trabajo de 2020 expresó "profunda gratitud a los trabajadores de todas las generaciones que ayudaron a crear la mayor economía del mundo".

"Juntos, continuaremos la gran recuperación estadounidense", señaló el mandatario.