Trump crea un grupo para coordinar la Superinteligencia en EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal en materia de superinteligencia artificial.

"La Fuerza de Superinteligencia tiene la misión de coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en Superinteligencia, la cual, según muchos, es más importante que la Revolución Industrial e Internet, y protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses", señaló en una publicación en Truth Social.

El grupo coordinará la colaboración del gobierno con consumidores, organizaciones religiosas y de interés público, así como con proveedores de infraestructura crítica y empresas de superinteligencia, detalló el presidente estadounidense.

La iniciativa estará dirigida por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael, y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

Esta fuerza conjunta rendirá cuentas directamente al presidente Trump y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El anuncio se produce tras un histórico acuerdo en la Casa Blanca la semana pasada sobre Superinteligencia, donde las empresas tecnológicas más importantes del mundo se reunieron y confirmaron sus responsabilidades con el pueblo estadounidense, concluyó Trump.