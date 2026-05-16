Trump anuncia que el segundo al mando del ISIS murió en una misión "meticulosamente planificada"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a última hora del viernes que las fuerzas estadounidenses y nigerianas llevaron a cabo una operación que acabó con la vida del terrorista Abu-Bilal al-Minuki, a quien describió como el segundo al mando del ISIS a nivel mundial.

"Esta noche, bajo mis órdenes, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

"Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando de ISIS a nivel global, creyó que podría esconderse en África; pero poco sabía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades. Ya no aterrorizará a los pueblos de África ni ayudará a planificar operaciones dirigidas contra los estadounidenses", agregó.

El presidente aclaró que, "con su eliminación, la capacidad operativa global de ISIS se ve drásticamente mermada. Agradezco al Gobierno de Nigeria su colaboración en esta operación".

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