Trump anuncia acuerdo para el desarme total de Hamás

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que se alcanzó un acuerdo para el desarme gradual de Hamás y de otros grupos armados en la Franja de Gaza, una iniciativa que, según dijo, permitirá la formación de un nuevo gobierno palestino en el enclave y abrirá una nueva etapa en los esfuerzos para poner fin al conflicto iniciado tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que la denominada Junta para la Paz, con la mediación de Egipto, Qatar y Turquía, logró un acuerdo “para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza”, al que calificó como “un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”.

Asimismo, añadió que el pacto permitirá que Gaza sea administrada por “un nuevo gobierno palestino” que trabajará junto a ese organismo “en beneficio del pueblo palestino”, mientras que Israel contará con mayores garantías de seguridad.

Según el mandatario, el acuerdo forma parte de la implementación de su denominado Plan de 20 Puntos y contempla un proceso de desarme por fases.

"A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización colaborará con un nuevo cuerpo de policía palestino para garantizar la seguridad de Gaza, tanto para sus residentes como para sus vecinos", dijo.

Trump sostuvo que el objetivo es impedir que la Franja vuelva a ser utilizada “como base para ataques terroristas”.

El presidente aseguró que, desde el ataque de Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023, su administración ha logrado “avances históricos”, aunque reconoció que “todavía queda mucho trabajo por hacer”.

“¡No se permitirá que la amenaza surgida de Gaza el 7 de octubre vuelva a cobrar fuerza!”, escribió Trump y concluyó que, una vez implementado el pacto, Gaza quedará “finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su pueblo”.