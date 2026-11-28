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El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó este sábado la solicitud de Argentina para suspender provisionalmente las actividades del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas cercanas a las islas Malvinas, archipiélago bajo administración británica y cuya soberanía reclama Buenos Aires.

“Por 18 votos contra 3, se rechaza la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Argentina el 13 de octubre de 2026”, anunció desde Hamburgo el presidente del tribunal, Maurice Kengne Kamga.

Los jueces determinaron que las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar invocadas por Argentina no ofrecen una base suficiente para establecer, de manera preliminar, la competencia del tribunal arbitral que deberá examinar la demanda.

Según el organismo, abordar las cuestiones planteadas por Argentina requeriría pronunciarse previamente sobre la soberanía del archipiélago, una controversia que excede el ámbito de aplicación de la Convención.

La decisión no pone fin al procedimiento arbitral iniciado por Buenos Aires, cuyo tribunal aún no se ha constituido, ni resuelve el fondo de la disputa territorial.

El Reino Unido se comprometió a no iniciar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027, mientras que la extracción comercial de petróleo no está prevista antes de marzo de 2028.

Tras conocerse la resolución, el canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó en la red social X: “Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo”.

El Gobierno argentino destacó que el tribunal reconoció explícitamente la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas.

El Ejecutivo anunció que continuará el procedimiento arbitral y reforzará las sanciones contra las empresas involucradas en el proyecto petrolero. También pidió al Congreso que apruebe con urgencia la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Por su parte, el Reino Unido celebró la decisión del tribunal y reiteró su defensa del derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro. Las autoridades de las islas también acogieron favorablemente la resolución.

Argentina y el Reino Unido mantienen una disputa por la soberanía del archipiélago, bajo administración británica desde 1833. Ambos países se enfrentaron en una guerra en 1982. Buenos Aires sostiene su reclamo territorial por la vía diplomática.

El conflicto armado dejó 649 combatientes argentinos, 255 militares británicos y tres civiles isleños muertos. Buenos Aires mantiene su reclamo territorial por la vía diplomática, mientras que Londres defiende el derecho de autodeterminación de los isleños.