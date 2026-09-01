Milei celebra comentarios de Trump sobre Islas Malvinas

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente argentino, Javier Milei, calificó este martes como un hecho “muy fuerte” las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington respecto de las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.

“Ayer pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos”, dijo Milei en declaraciones a El Observador, un día después de que Trump fuera consultado directamente en la Casa Blanca sobre la posición estadounidense respecto al tema.

Milei adelantó que el asunto sería abordado en una reunión de su gabinete y anunció que el jueves por la noche dará un mensaje por cadena nacional dedicado a la cuestión Malvinas.

El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo por su parte que Buenos Aires debe concentrarse en fortalecer sus propias herramientas diplomáticas en lugar de depender de una eventual decisión de Washington.

“Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, afirmó.

Quirno descartó que exista una negociación conjunta sobre el asunto. “Acá no hay un triángulo mágico donde estamos hablando en estos términos... Lo que haga Trump con Inglaterra será Trump con Inglaterra”.

El lunes, periodistas preguntaron a Trump en el Despacho Oval sobre si Estados Unidos estaba reconsiderando su postura respecto de la soberanía de las islas.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario estadounidense, sin ofrecer otros detalles.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que The Telegraph informara que funcionarios estadounidenses habían considerado la cuestión de las Malvinas entre posibles medidas para presionar a aliados de la OTAN a elevar su gasto militar. El diario británico informó que una eventual modificación de la postura estadounidense respecto de las islas figuraba entre las opciones examinadas.

Consultado también sobre las diferencias con Londres, Trump afirmó que “el Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

Estados Unidos ha evitado tomar partido sobre la cuestión de la soberanía desde la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido y reconoce la administración británica de facto sobre el territorio.

Londres sostiene que la soberanía debe determinarse de acuerdo con la voluntad de los habitantes de las islas. En un referéndum celebrado en 2013, el 99,8% de los votantes respaldó mantener el estatus de territorio británico de ultramar.