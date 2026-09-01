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Milei celebra comentarios de Trump sobre Islas Malvinas

El presidente argentino Javier Milei durante la ceremonia de investidura de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
El presidente argentino Javier Milei durante la ceremonia de investidura de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Sumario

  • Javier Milei calificó como “muy fuerte” la posible revisión de la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas Malvinas tras declaraciones de Donald Trump.
  • El presidente argentino interpretó los dichos de Washington como un avance estratégico para el reclamo argentino, mientras que el canciller Pablo Quirino pidió “acciones más concretas” y descartó un “triángulo mágico” con EE.UU.
  • Trump afirmó en el Despacho Oval que “siempre reviso todas las posiciones”, en la primera vez que se pronuncia públicamente sobre Malvinas, aunque sin confirmar cambios en la política estadounidense.
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El presidente argentino, Javier Milei, calificó este martes como un hecho “muy fuerte” las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington respecto de las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.

“Ayer pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos”, dijo Milei en declaraciones a El Observador, un día después de que Trump fuera consultado directamente en la Casa Blanca sobre la posición estadounidense respecto al tema.

Milei adelantó que el asunto sería abordado en una reunión de su gabinete y anunció que el jueves por la noche dará un mensaje por cadena nacional dedicado a la cuestión Malvinas.

El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo por su parte que Buenos Aires debe concentrarse en fortalecer sus propias herramientas diplomáticas en lugar de depender de una eventual decisión de Washington.

“Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, afirmó.

Quirno descartó que exista una negociación conjunta sobre el asunto. “Acá no hay un triángulo mágico donde estamos hablando en estos términos... Lo que haga Trump con Inglaterra será Trump con Inglaterra”.

El lunes, periodistas preguntaron a Trump en el Despacho Oval sobre si Estados Unidos estaba reconsiderando su postura respecto de la soberanía de las islas.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario estadounidense, sin ofrecer otros detalles.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que The Telegraph informara que funcionarios estadounidenses habían considerado la cuestión de las Malvinas entre posibles medidas para presionar a aliados de la OTAN a elevar su gasto militar. El diario británico informó que una eventual modificación de la postura estadounidense respecto de las islas figuraba entre las opciones examinadas.

Consultado también sobre las diferencias con Londres, Trump afirmó que “el Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

Estados Unidos ha evitado tomar partido sobre la cuestión de la soberanía desde la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido y reconoce la administración británica de facto sobre el territorio.

Londres sostiene que la soberanía debe determinarse de acuerdo con la voluntad de los habitantes de las islas. En un referéndum celebrado en 2013, el 99,8% de los votantes respaldó mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

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    Iván Kasanzew

    Iván Kasanzew es un periodista con más de veinte años de experiencia en los medios de comunicación. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Kasanzew llegó a los Estados Unidos a finales de los años noventa. Desde entonces ha trabajado en numerosas cadenas hispanas como Telenoticias del Mundo, Telemundo y Univision, donde se ha destacado cubriendo un sin número de eventos, principalmente en la producción de historias largas.

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