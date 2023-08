Trasladan de prisión a opositor acusado de incitar a los cubanos a "alzarse" contra el régimen

El preso político Daniel Moreno de la Peña fue trasladado, el pasado sábado, desde el Combinado del Este, donde se encontraba, hasta la Prisión de Boniato en Santiago de Cuba, donde esperará el juicio aún sin fechar, acusado de los supuestos delitos de “otros actos contra la Seguridad del Estado” e “instigación a delinquir”.



El opositor fue detenido el 10 de enero por sus presuntos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y por incitar, en un video, a los cubanos a alzarse y a unirse por la libertad.



Su esposa Evelyn Suñe pudo conversar con él durante la llamada "visita de aseo" que le confieren a cada recluso que llega a una nueva cárcel.



“Tuvo un problema el jueves en el Combinado del Este, lo golpearon debajo del ojo derecho, un rayón en la frente y moretones en el cuello. Esto lo hizo un guardia del Combinado del Este, con un bastón. Lo apretaron en el cuello y con el mango del bastón le dieron un golpe en la parte derecha de la cara”.

“Daniel está padeciendo de diabetes y aún no le han dado ningún medicamento a pesar de que la última glicemia le dio alta”, lamentó la mujer.



Suñe también denunció que a la salida del penal fue detenida por dos escoltas mujeres que obedeciendo una orden de la Seguridad del Estado la llevaron a una habitación donde agentes del órgano represivo le advirtieron que no hiciera directas en Facebook, mucho menos, mencionándolos a ellos.

También la amenazaron con encarcelarla por tener vínculos con contrarrevolucionarios del exterior y del interior del país.



“Ellos me refirieron que hablara con Daniel que aquí hay normas y reglas y que, si él en La Habana no se ponía el uniforme y se vestía con ropa blanca, acá no se lo van a tolerar y que no hiciera más ninguna inanición voluntaria porque violaría las reglas acá”, relató Suñe.



Moreno de la Peña fue arrestado en la ciudad de Santiago de Cuba, llevado a Villa Marista, el cuartel general de la policía política en La Habana, y sometido a intensos interrogatorios por más de tres meses. Luego fue enviado al Combinado del Este en prisión preventiva.