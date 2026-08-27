Tras el sorteo, todo está listo para el arranque de la Champions

El campeón defensor de la Champions League, el París Saint Germain, enfrentará al Barcelona, al Manchester City, a la Roma, al Aston Villa, al Galatasaray, al Villarreal, al Slovan Bratislava y al Como italiano en la primera fase del torneo, luego de que este jueves se llevase a cabo el sorteo entre los 36 equipos participantes.
El PSG jugará como local ante el Barca, la Roma, el Galatasaray y el Slovan Bratislava, mientras que lo hará como visitante ante el Manchester City, el Aston Vila, el Villarreal y el Como.
Con el nuevo formato adoptado por la Champions en la temporada 2024-2025, los 36 equipos compiten en la llamada fase de liga en una tabla general única, en lugar de los tradicionales grupos de cuatro.
Cada equipo juega ocho partidos contra ocho rivales diferentes, cuatro como local e igual cantidad como visitante.
Para el sorteo, los clubes se dividen en cuatro bombos y se enfrentan a dos rivales de cada bombo.
Los ocho que terminen primeros en la tabla general avanzan de manera directa a los octavos de final, mientras que aquellos ubicados del nueve al 24 juegan una ronda de play-offs, con partidos de ida y vuelta, para conseguir los otros ocho cupos a octavos.
Quienes terminen del 25 al 36, quedarán eliminados de la competencia.
Tras el sorteo, así quedaron los emparejamientos de los 36 equipos para la fase de liga:
PARÍS SAINT GERMAIN: Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Slovan Bratislava (C) y Como (F).
BAYERN MUNICH: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) y Viking (F).
REAL MADRID: Inter (C), Arsenal (F), PSV Eindhoven (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakthar (F), LASK (C) y AEK Atenas (F).
LIVERPOOL: Atlético de Madrid (C), Inter (F), Oporto (C), Brujas (F), Villarreal (C), Fenerbahce (F), Lens (C) y LASK (F).
INTER: Liverpool (C), Real Madrid (F), Brujas (C), Borussia Dortmund (F), Shakthar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) y Slovan Bratislava (F).
MANCHESTER CITY: París Saint Germain (C), Barcelona (F), Sporting (C), Oporto (F), Nápoles (C), Leipzig (F), AEK Atenas (C), Lens (F)
ARSENAL: Real Madrid (C), Bayern Múnich (F), Borussia Dortmund (C), Betis (F), Lille (C), Nápoles (F), Sabah (C), Slavia Praga (F)
BARCELONA: Manchester City (C), París Saint Germain (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como Italia (C), Sabah Azerbaiyán (F).
ATLÉTICO MADRID: Bayern Múnich (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV Eindhoven (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C), Stuttgart (F)
BORUSSIA DORTMUND: Inter (C), Arsenal (F), Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK Atenas (C), Sabah (F)
ROMA: Real Madrid (C), Paris Saint Germain (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahce (F), Slovan Bratislava (C), AEK Atenas (F).
SPORTING CP: Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Lask Linz (C), Lens (F)
ASTON VILLA: París Saint Germain (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brujas (F), Fenerbahce (C), Galatasaray (F), Viking (C), Slavia Praga (F)
OPORTO: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV Eindhoven (C), Betis (F), Nápoles (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C), LASK Linz (F)
MANCHESTER UNITED: Bayern Munich (C), Atlético Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C), Como (F)
CLUB BRUJAS: Liverpool C), Inter (F), Aston Villa (C) PSV Eindhoven (F), Bodo/Glimt (C), Nápoles (F), Lens (C), Stuttgart (F)
BETIS: Arsenal (C), Bayern Múnich (F), Oporto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C), Slovan Bratislava (F)
PSV EINDHOVEN: Atlético Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Shakhtar (C), Leipzig (F), Stuttgart (C), Viking (F)
FEYENOORD: Inter (C), Barcelona (F), Oporto (C), Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C), Viking (F)
LILLE: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C), Sabah (F)
BODO/GLIMT: Atlético Madrid (C), Bayern Múnich (F), Borussia Dortmund (C), Club Brujas (F), Lille (C), Nápoles (F), LASK Linz (C), Lens (F)
NÁPOLES: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brujas (C), Oporto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C), Sabah (F)
LEIPZIG: Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV Eindhoven (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C), Como (F)
VILLARREAL: París Saint Germain (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Nápoles (C), Fenerbahce (F), Sabah (C), Slavia Praga (F)
FENERBAHCE: Liverpool (C), Atlético Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar (F), Slavia Praga (C), LASK Linz (F)
SHAKHTAR: Real Madrid (C), Inter (F), Sporting (C), PSV Eindhoven (F), Fenerbahce (C), Leipzig (F), AEK Atenas (C), Slavia Bratislava (F)
GALATASARAY: Barcelona (C), París Saint Germain (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C), AEK Atenas (F)
SLAVIA PRAGA: Arsenal (C), Bayern Múnich (F), Aston villa (C), Oporto (F), Villarreal (C), Fenerbahce (F), Lens (C), Sabah (F)
SLOAVAN BRATISLAVA: Inter (C), Paris Saint germain (F), Betis (C), Roma (F), Shakhtar (C), Lille (F), Stuttgart (C), LASK Linz (F)
STUTTGART: Atlético Madrid (C), Inter (F), Club Brujas (C), PSV Eindhoven (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C), Slovan Bratislava (F)
AEK ATENAS: Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), LASK Linz (C), Como (F)
LASK LINZ: Liverpool (C), Real Madrid (F), Oporto (C), Sporting (F), Fenerbahce (C), Bodo/Glimt (F), Slovan Bratislava (C), AEK Atenas (F)
COMO: París Saint Germain (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK Atenas (C), Lens (F)
LENS: Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brujas (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C), Slavia Praga (F)
VIKING: Bayern Munich (C), Atlético Madrid (F), PSV Eindhoven (C), Aston Villa (C), Feyenoord (C), Nápoles (F), Sabah (C), Stuttgart (F)
SABAH: Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Nápoles (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C), Viking (F).
La final de la Champions se disputará el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de la capital española, la casa del Atlético de Madrid.
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