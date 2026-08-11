Liderazgo de Infantino enfrenta rebelión de UEFA, Asia y CONCACAF

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta una rebelión de dirigentes regionales, que podría dar al traste con su liderazgo al frente de la institución deportiva.

Los líderes de la UEFA, CONCACAF Y AFC, que rigen los destinos del fútbol en Europa, Norte, Centroamérica y el Caribe y Asia, respectivamente, dieron a conocer un documento conjunto titulado "Carta Abierta a la Familia del Fútbol", en el que manifiestan su pérdida de confianza en Infantino, tras los intentos del presidente de la FIFA de vender una participación en la Copa del Mundo a inversionistas privados.

En el comunicado, la UEFA, la CONCACAF y la AFC afirmaron que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

La carta estaba firmada por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin; el de la AFC, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa; el de la CONCACAF, Victor Montagliani, y los secretarios generales de esos organismos continentales.

“El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados, los clubes, las asociaciones miembros y a cada institución encargada de salvaguardar su futuro”, reza la carta.

“Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos colectivamente hoy”.

“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera y no solos, sino juntos, y por deber hacia el juego al que servimos”, agrega el documento.

Tan pronto Infantino presentó su plan, la UEFA amenazó con boicotear la Copa del Mundo y otras competencias organizadas por la FIFA.

Y pese a que el máximo jerarca del fútbol internacional retiró su propuesta y se disculpó por su fallido plan, el organismo europeo mantiene su amenaza de boicot.

La Federación de Noruega le pidió a Infantino la renuncia, mientras que la Asociación Inglesa le retiró su apoyo a la reelección en los comicios que se realizarán en marzo del 2027.

“La fortaleza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad sea honrada ahora”, dijo la carta. “Por un liderazgo que sirva al fútbol, no que busque comandarlo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de Infantino en una publicación en redes sociales.

“La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier razón, siquiera consideraran reemplazar al presidente Gianni Infantino”, publicó Trump. “Es fantástico, y acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa, por cuatro veces, jamás presentada. Si se va, ¡nunca volverá a ser tan exitosa o rentable! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT”, escribió en su red Truth Social.

Pero a pesar de aliado tan poderoso, es difícil pronosticar que, en medio de esta revuelta, si Infantino sobrevivirá o no al frente del fútbol mundial.