“Todos los que ayudaron sabiendo cuál era el motivo pueden ser encausados por asesinato”, afirma Luis Fernández
El régimen cubano nunca pidió disculpas por el derribo de cuatro civiles indefensos sobre aguas internacionales. El ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y aún exige justicia, dijo en entrevista el abogado Criminalista, Luis Fernández.

