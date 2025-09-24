Tiroteo en una instalación de ICE en Dallas, Texas

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el miércoles que un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Dallas, dejó un saldo un muerto y dos heridos en condicion crítica.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra una oficina local de ICE en esa ciudad del estado de Tejas.

El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en la terminal de salida donde tres detenidos recibieron disparos.

Se informó ademas que atacante se suicidó de un disparo antes de que pueda ser interceptado por las fuerzas de seguridad. Los medios de comunicación identificaron al sospechoso del tiroteo como Joshua Jahn, de 29 años.

Una bala hallada cerca del tirador contenía mensajes "anti-ICE", según dijo el agente especial a cargo del FBI de Dallas, Joe Rothrock, en una conferencia de prensa.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, condenó el ataque diciendo que “durante meses la agencia ha estado advirtiendo a los políticos y a los medios de comunicación que moderen su retórica sobre las fuerzas del orden de ICE”.

Añadió que deben cesar “la violencia y la deshumanización de los que tranajan para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que simplemente hacen cumplir la ley”.

“No hay lugar para la violencia. Está mal y deberíamos unirons”, dijo el gobernador de Tejas, Ted Cruz, en una conferencia de prensa.

“Si queremos debatir sobre políticas migratorias, podemos hacerlo en los pasillos del Congreso sin demonizarnos unos a otros, y especialmente sin demonizar a los hombres y mujeres que cada día se ponen una placa y arriesgan sus vidas para protegernos”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente, J.D. Vance, ha pedido también el cese de estos "ataques obsesivos" contra los servicios de seguridad y, en particular, contra el ICE, en un mensaje en el que ha expresado su apoyo a las víctimas de este ataque y a sus familias.