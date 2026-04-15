Tensión en Ginebra por denuncias de racismo y represión en Cuba (VIDEO)

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El V Foro de las Personas Afrodescendientes de Naciones Unidas se convirtió en escenario de confrontación esta semana, cuando la delegación oficial del régimen cubano intentó silenciar a activistas independientes que denunciaron racismo estructural y represión en su país.

Kirenia Yalit Núñez Pérez, activista de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, denunció que los funcionarios de la misión permanente de Cuba en Ginebra protestaron en múltiples ocasiones: “Lamentablemente, después de nuestras intervenciones, el régimen cubano, los miembros de su misión permanente acá, protestaron en varias ocasiones. Fue el único gobierno presente que protestó cuando los activistas hablamos”.

Núñez relató que los diplomáticos oficialistas calificaron a las activistas de "mercenarias" y "pagadas del imperio".

La respuesta de la sociedad civil internacional presente en el Foro no se hizo esperar: los intentos de censura de la delegación cubana fueron recibidos con abucheos y rechazo generalizado.

El ambiente de tensión escaló cuando la delegación oficial presentó mociones para interrumpir las intervenciones de las voces disidentes, lo que provocó una reacción adversa en el foro global.

“Incluso tres activistas de nacionalidades diferentes, en sus intervenciones, usaron su tiempo para decirle al Estado cubano que este debía ser un espacio seguro para los activistas y que estuvieran intentando excluirnos, era ‘anti forum’, porque justo el foro lo que busca es el respeto de los derechos de las personas afrodescendientes”, recalcó Núñez Pérez.

En su argumento, Kirenia Yalit abordó el perfilamiento racial en Cuba como herramienta de control social en la isla.

Asimismo, denunció la situación de las presas políticas, enfatizando en la saña contra las mujeres afrodescendientes.

La directora de la organización juvenil realizó un llamamiento internacional para exigir al Estado cubano que cese la criminalización de la labor de los activistas antirracistas.

La escritora, periodista independiente y defensora de derechos humanos, María Matienzo, otra de las participantes en el foro de los afrodescendientes, dijo a nuestra redacción que la resistencia contra la dictadura cubana, es una "lucha constante", indicando que la influencia del régimen se extiende hasta la sede de la ONU.

La comunicadora denunció la "paradoja" de que el gobierno cubano, tras la intervención de la sociedad civil independiente que evidenció el racismo sistémico en la isla, tratara de utilizar mociones de orden para limitar la libertad de expresión dentro de un espacio de Naciones Unidas.

Asimismo, se refirió a las deficiencias en la implementación del Programa Nacional contra la Discriminación Racial, denominado 'Color Cubano', aprobado en 2019, y como no se observan frutos en la sociedad cubana.

Matienzo precisó como el régimen no reconoce la existencia del racismo estructural en la isla y apuntó a la tendencia de las instituciones estatales a la estigmatización del término 'antirracista'.

“Hablé del racismo religioso y de la represión contra activistas afrodescendientes y cómo los abakuas son objeto de instrumentalización a partir de las narrativas de peligrosidad que el mismo régimen les ha creado o ha fomentado. Además de cómo se limita la libertad de culto de ellos como practicantes o como hermandad”.

Por su parte, Oraisa Estrada Vellma, disertó sobre la persecución en Cuba y el objetivo prioritario del Estado de quebrantar el espíritu de los disidentes, calificando el derecho a disentir en Cuba como un riesgo extremo.

En el evento expuso una representante de la “sociedad civil”, acólita del régimen, quien se pronunció en contra del embargo estadounidense, al que las autoridades culpan de todas las penurias de la población.

Este enfrentamiento ocurre en un contexto de profundización de las crisis de derechos humanos en Cuba, donde el gobierno busca imponer su relato sobre la ausencia de racismo sistémico, mientras activistas independientes exponen la represión y el acoso extraterritorial.