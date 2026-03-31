Tecnología china controla principal puerto del Pacífico nicaragüense

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El embajador de China en Nicaragua, Qu Yuhui, junto al hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Laureano Ortega Murillo, inauguraron las obras de modernización de la terminal portuaria de Corinto, el principal puerto nicaragüense en la costa del Pacífico.

Según reportó la prensa estatal china el 29 de marzo, “Nicaragua modernizó su principal puerto en el Pacífico con ayuda financiera y técnica de China en un esfuerzo por ampliar su capacidad logística y fortalecer su inserción en el comercio global”.

El puerto de Corinto, ubicado en el departamento de Chinandega, cuenta ahora con “tecnología de última generación” entre la que destaca cuatro manipuladores de contenedores, un sistema para contenedores refrigerados y cuatro básculas, todo con el propósito de “agilizar las operaciones de carga y descarga” de esa terminal portuaria.

En declaraciones recogidas por el medio estatal chino Xinhua, Ortega Murillo celebró que la “tecnología de punta” incorporada a la terminal portuaria “va a fortalecer las capacidades para la importación y exportación de mercancías para ampliar el comercio de Nicaragua con el mundo”.

Al mismo tiempo aseguró que el régimen nicaragüense “está trabajando en esta alianza estratégica con nuestros hermanos chinos”.

Por su parte, el embajador del régimen comunista chino en Nicaragua, Qu Yuhui, señaló que “la cooperación en infraestructura cobra mayor relevancia en el contexto global actual y anunció que más empresas chinas podrían invertir en el país y hacer contribuciones para el desarrollo socioeconómico de Nicaragua”.

El proyecto de modernización del puerto de Corinto incluyó la rehabilitación de las terminales portuarias, la construcción de nuevos muelles, una terminal para granos y un centro logístico así como la reorganización del recinto y la implementación de sistemas computarizados de operación, según detalló Xinhua.

En los últimos años el régimen de Pekín ha invertido en diferentes puertos del océano Pacífico latinoamericano como parte de la estrategia de expansión internacional denominada “La iniciativa de la Franja y la ruta”. Estas inversiones configuradas, en gran parte, en forma de préstamos generan un alto endeudamiento con Pekín estableciendo una relación de dependencia y compromiso político a largo plazo con esa potencia asiática.

Por otro lado, en el caso específico de Nicaragua, el régimen Ortega Murillo ha entregado en calidad de concesiones mineras el 8,5 % del territorio nicaragüense a empresas chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales consideras críticos en la competencia entre Estados Unidos y China.

“Construcción de un nuevo orden internacional”

Junto al anuncio de las inversiones en el puerto de Corinto y las concesiones entregadas a empresas mineras chinas, una delegación nicaragüense encabezada el canciller, Valdrack Jaentschke, participó en la Conferencia Anual del Foro de Boao para Asia, también conocido como el "Davos asiático", en la provincia insular china de Hainan.

Jaentschke, señalado recientemente de ser parte de una red de represión transnacional del régimen de Nicaragua, brindó el pasado 27 de marzo una entrevista al portal de noticias China Global Television Network (CGTN) durante la clausura del foro de Boao y señaló que ese tipo de eventos sirven para la construcción del nuevo orden internacional de futuro compartido.

"Yo creo que el mundo efectivamente está en un proceso de recambios y de ajustes. Los temas planteados en la conferencia de Boao creo que dan exactamente en el punto de lo que necesitamos en el mundo para seguir avanzando. Cuando se habla de forjar un futuro compartido con las nuevas circunstancias que hay, también se reconoce que hay nuevas oportunidades", afirmó Jaentschke.

El canciller del régimen calificó a China como un "abanderado de fortalecer el sistema internacional", y dijo que las iniciativas de ese país asiático "reconocen el mundo como un mundo de iguales".

Finalmente, Jaentschke indicó a CGTN que “China es uno de los grandes ejemplos de desarrollo… China es un líder mundial, es un líder del sur global, es un líder que nos ayuda”.

Junto con alabar al régimen comunista chino, el canciller del régimen nicaragüense mostró su confianza a que entre los países participantes en el Davos asiático “se puede construir un nuevo orden internacional”.