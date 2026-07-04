Taller de Prensa con la periodista independiente Iliana Hernández
Este programa, conducido por el periodista Rolando Cartaya, recorre técnicas y principios de la comunicación desde el periodismo clásico hasta las redes sociales. Ofrece herramientas para informar lo que ocurre en tu comunidad. “No odies a los medios: conviértete en ellos”, invita Cartaya
Episodios
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julio 04, 2026
Taller de Prensa con el periodista Roberto Quiñones
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junio 23, 2026
Taller de Prensa con el periodista Rolando Nápoles
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junio 23, 2026
Taller de Prensa con el periodista Alejandro Tur Valladares
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