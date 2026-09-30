Taller de Prensa con el periodista Mario Pentón
Este programa, conducido por el periodista Rolando Cartaya, recorre técnicas y principios de la comunicación desde el periodismo clásico hasta las redes sociales. Ofrece herramientas para informar lo que ocurre en tu comunidad. “No odies a los medios: conviértete en ellos”, invita Cartaya.
Episodios
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septiembre 30, 2026
Taller de Prensa con José Raúl Gallego
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septiembre 16, 2026
Taller de prensa con el periodista José Antonio Evora
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septiembre 02, 2026
Taller de Prensa con el periodista Lázaro Yuri Valle Roca
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agosto 29, 2026
Taller de Prensa con el periodista Ricardo González Alfonso
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