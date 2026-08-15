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Taller de Prensa con la periodista independiente Gladys Linares

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Taller de Prensa con la periodista independiente Gladys Linares

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Este programa, conducido por el periodista Rolando Cartaya, recorre técnicas y principios de la comunicación desde el periodismo clásico hasta las redes sociales. Ofrece herramientas para informar lo que ocurre en tu comunidad. “No odies a los medios: conviértete en ellos”, invita Cartaya

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