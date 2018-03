Suspende Cubana de Aviación los vuelos nacionales

La Habana - En las puertas de la Agencia Cubana de Vuelos Nacionales, radicada en la Calle Infanta en el Vedado habanero, figura un pequeño cartel que menciona la suspensión hasta nuevo aviso de "todos" los vuelos nacionales. Allí se expenden los boletos de ida y regreso hacia los distintos puntos de la geografía cubana.

El "papelito" colocado allí hace apenas dos días no argumenta los porqués de dicha situación. Los medios nacionales, dígase prensa plana, radial o televisiva, tampoco han pronunciado algún dictamen o nota oficial que justifique esto. La agencia Cubana de Aviación solo esclarece ante aquellos que asisten en búsqueda de pasajes, la ausencia de aeroplanos.

"Literalmente no hay aviones y los que están se encuentran en muy malas condiciones. Nosotros se lo hemos comunicado a quienes vienen acá. La medida que se está tomando es trasladar en guagua a aquellos pasajeros que obtuvieron ya los boletos", comentó un agente de seguridad que resguarda las puertas cerradas de la Agencia. Por cuestiones de discreción, pidió no ser identificado.

Los ómnibus destinados a estas funciones tienen como punto de partida la terminal 1 del Aeropuerto Nacional José Martí, sitio del cual parten los vuelos nacionales a las diferentes provincias.

Sobre dicha disposición acotó el agente: "La medida no ha sido bien aceptada porque -a pesar de que las guaguas están cómodas- los clientes vienen preparados para 1 hora de viaje no para 12 o 18 en el caso de los que van al Oriente del país. Esta situación puede durar desde una semana hasta tres meses", aseguro.

Poco a poco se iban aglomerando en los portales del sitio personas en busca de alguna justificación al respecto. Sofía Guerra, una joven camagüeyana radicada en la capital, se encontraba allí en horas tempranas de la mañana pretendiendo comprar un pasaje para poder visitar a su familia.

"Imagínate que dicen que hasta junio no se solucionará esto. Yo no he visto nada en el noticiero, sino no hubiese venido hasta acá. Ahora me tengo que pensar el viaje porque lo que era 1 hora de vuelo ahora se me vuelven casi 8. Eso en el caso de resolver pasaje de ómnibus”, dijo escéptica.

Los pasajes a sobre-precio y los sobornos a aquellos que laboran dentro de la empresa se traducen en el doble del costo inicial de cada boletín. Así lo menciona Lorayne Reyes, quien decidió no irse de vacaciones a Santiago de Cuba a causa de esta situación.

"Tendría que pagar 10 CUC o 250 pesos MN por encima del pasaje que me cuesta cerca de 200 pesos o más. La otra alternativa sería irme en camión pero últimamente se han suscitado una cantidad de accidentes que realmente me da temor montarme en uno. Nos dejan sin alternativas viables", lamentó.

En Cuba el tema del transporte, ya sea aéreo, terrestre, o marítimo es un problema de siempre. La ausencia de información que respalde este contexto da al traste con un sentimiento de frustración e inconformidad pública manifestada por esa parte de la población que pretende trasladarse dentro de su país y depende solamente del transporte público nacional.