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Suman cargos de desacato y propaganda contra el orden constitucional al 'Spiderman' cubano

Javier Ernesto Marín Gutiérrez, campeón de artes marciales mixtas, encarcelado en Cuba por manifestarse
Javier Ernesto Marín Gutiérrez, campeón de artes marciales mixtas, encarcelado en Cuba por manifestarse

Sumario

  • Su pareja denunció que la acusación de desacato había sido retirada al inicio del proceso y que el abogado aún no ha podido consultar el expediente.
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El deportista cubano Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido en redes sociales como 'Spiderman', enfrenta dos nuevas acusaciones mientras permanece encarcelado tras protestar contra los apagones en La Habana, informó a Martí Noticias su pareja, Lisandra Cuza.

Los cargos de desacato y propaganda contra el orden constitucional se suman al de desórdenes públicos. Cuza explicó que la defensa conoció las nuevas imputaciones el 16 de septiembre, mediante un documento del tribunal que rechazaba una solicitud de control judicial presentada por el abogado.

“El 16 de septiembre bajaron un documento del tribunal en respuesta a un control judicial que había presentado el abogado. El control judicial obviamente lo negaron, pero nos alarmó porque le habían imputado dos delitos más”, declaró.

Según Cuza, la acusación de desacato había sido retirada al inicio del proceso al determinarse que no había elementos para sostenerla.

“Se comprobó que él no había cometido ningún desacato y resulta que ahora se lo vuelven a poner”, afirmó.

Martín Gutiérrez, de 34 años y campeón de artes marciales mixtas, está recluido en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. Fue detenido en abril de 2026 después de realizar protestas pacíficas desde el balcón de su vivienda, en el municipio de Marianao, donde criticó la crisis energética y los prolongados cortes de electricidad.


Amplían cargos penales contra el deportista cubano Javier Ernesto Martín Gutiérrez en La Habana
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Amplían cargos penales contra el deportista cubano Javier Ernesto Martín Gutiérrez en La Habana
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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El deportista denunció que unos diez oficiales de la Seguridad del Estado lo agredieron físicamente durante su arresto. Tras la detención, fue trasladado a la sexta unidad policial de Marianao, luego a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, y finalmente al Combinado del Este.

Cuza dijo que el abogado acudió a Villa Marista para revisar el expediente y hablar con el instructor después de conocer las nuevas acusaciones, pero no pudo consultar la documentación.

“El abogado fue a Villa Marista a ver el expediente y a hablar con el instructor, pero no le dieron respuesta y le dijeron que el expediente todavía no lo habían mandado, que estaba en el tribunal”, explicó.

La defensa sigue a la espera de acceder al expediente para esclarecer la situación procesal del atleta, según su pareja.

Antes de ser detenido, Martín Gutiérrez había explicado que sus protestas también respondían a su preocupación por los niños y jóvenes de la isla, el consumo de la droga conocida como “el químico” y el aumento de la violencia callejera.

El atleta había señalado que su trabajo como guardia de seguridad en un establecimiento privado le permitió observar el contraste entre los elevados gastos de personas vinculadas al Gobierno y la precariedad de niños que pedían dinero en la calle.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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