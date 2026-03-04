Enlaces de accesibilidad

Submarino de EE UU hunde fragata iraní en el océano Índico

La fragata iraní IRIS Dena 75 naufragó en aguas internacionales tras ser alcanzada por un torpedo estadounidense.
En un hecho histórico que marca un hito militar desde la Segunda Guerra Mundial, la Armada de Estados Unidos hundió una fragata iraní en el océano Índico con un único torpedo, en el marco de la 'Operación Furia Épica'.

En un acontecimiento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino de la Armada de los Estados Unidos hundió una fragata iraní en el océano Índico mediante un único torpedo. El Pentágono confirmó este miércoles que el ataque se enmarca en la "Operación Furia Épica".

Durante una rueda de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine detallaron la operación.

"Fue una muerte silenciosa", declaró Hegseth, quien omitió la identidad del submarino por razones de seguridad.

Según los informes, el ataque ocurrió frente a la costa sur de Sri Lanka contra el IRIS Dena, una fragata clase Moudge.

El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, señaló que a bordo viajaban 180 personas y que, hasta el momento, solo se han rescatado 32 sobrevivientes.

Por su parte, el general Caine subrayó la letalidad de la maniobra:
"Un solo torpedo Mk-48 bastó para enviar al buque al fondo del mar".

Con más de 20 buques iraníes destruidos recientemente, el mando militar prevé que las ofensivas continúen durante las próximas 48 horas.

