Submarino de EE UU hunde fragata iraní en el océano Índico

En un acontecimiento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, un submarino de la Armada de los Estados Unidos hundió una fragata iraní en el océano Índico mediante un único torpedo. El Pentágono confirmó este miércoles que el ataque se enmarca en la "Operación Furia Épica".



Durante una rueda de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine detallaron la operación.



"Fue una muerte silenciosa", declaró Hegseth, quien omitió la identidad del submarino por razones de seguridad.

Según los informes, el ataque ocurrió frente a la costa sur de Sri Lanka contra el IRIS Dena, una fragata clase Moudge.



El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, señaló que a bordo viajaban 180 personas y que, hasta el momento, solo se han rescatado 32 sobrevivientes.



Por su parte, el general Caine subrayó la letalidad de la maniobra:

"Un solo torpedo Mk-48 bastó para enviar al buque al fondo del mar".



Con más de 20 buques iraníes destruidos recientemente, el mando militar prevé que las ofensivas continúen durante las próximas 48 horas.