Sube a 4,490 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

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La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio aumentó a 4,490, tras el hallazgo de más cadáveres entre los escombros.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció en la tarde del sábado una nueva actualización de los datos tras una conferencia de prensa. en la mañana en la que ya había anunciado un incremento en el número de víctimas fatales debido a la catástrofe.

Rodríguez dijo que hay más de 300 cuerpos sin identificar, pues no han podido ser reconocidos, ni se les han capturado las huellas digitales.

Además, la cifra de heridos asciende a 16,740, según el balance oficial más reciente.

Autoridades venezolanas establecieron otros cinco campamentos transitorios para quienes perdieron su vivienda y ya son 94, principalmente en Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas por los sismos.

En estos centros improvisados, distribuidos en Caracas, La Guaira y otras instalaciones en el estado Miranda, se encuentran albergadas unas 19,583 personas.

Ante la crisis humanitaria, el subsecretario general de la ONU, Tom Fletcher, declaró que existe un plan que contempla el envío de viviendas prefabricadas para cubrir la demanda habitacional urgente.

Fletcher confirmó que Naciones Unidas ya inició una campaña de recaudación de fondos para poner en marcha este plan.

La devastación en infraestructuras, servicios y viviendas mantiene a miles de familias en condiciones precarias, mientras se aceleran los esfuerzos para ampliar la red de asistencia y reconstrucción.