Sube a 4,333 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio aumentó a 4,333, tras el hallazgo de otros 215 cadáveres.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció el sábado 11 de julio una actualización de los datos en una conferencia de prensa.

Asimismo, Rodríguez dijo que hay 315 cuerpos sin identificar, pues no han podido ser reconocidos, ni se les han capturado las huellas digitales.

Además, la cifra de heridos asciende a más de 16 mil, según el balance oficial más reciente.

Autoridades venezolanas establecieron otros cinco campamentos transitorios para quienes perdieron su vivienda y ya son 94, principalmente en Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas por los sismos.

En estos centros improvisados se encuentran 18,437 personas, de las cuales 6,133 están en 40 campamentos de Caracas, 10,981 en 28 campamentos en La Guaira y 1,323 en 26 instalaciones en el estado Miranda.

Ante la crisis humanitaria, el subsecretario general de la ONU, Tom Fletcher, declaró que existe un plan que contempla el envío de viviendas prefabricadas para cubrir la demanda habitacional urgente.

Fletcher confirmó que Naciones Unidas ya inició una campaña de recaudación de fondos para poner en marcha este plan.

La devastación en infraestructuras, servicios y viviendas mantiene a miles de familias en condiciones precarias, mientras se aceleran los esfuerzos para ampliar la red de asistencia y reconstrucción.