Steve Wynn renuncia como jefe de finanzas del RNC

El magnate de los casinos Steve Wynn ha renunciado como jefe de finanzas del Comité Nacional Republicano (RNC) entre denuncias de violencia sexual que él ha rechazado.

Wynn, que ha hecho grandes donaciones al partido, encabezó la recaudación de fondos durante el primer año de la presidencia de Donald Trump.



La presidenta del RNC, Ronna McDaniel, dijo en un comunicado que aceptó la renuncia de Wynn.

Una persona con conocimiento directo de la situación dijo que Trump había firmado la decisión de Wynn de renunciar. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a compartir discusiones privadas.



Desde 2013, Wynn ha contribuido con casi $ 2.4 millones a los candidatos republicanos y a las organizaciones del partido en todo el país, incluidos los ganadores de las elecciones especiales de 2017, así como docenas de comités del Partido Republicano del estado.



El diario The Wall Street Journal informó el viernes que Wynn ha sometido rutinariamente a mujeres que trabajan para él a avances sexuales no deseados en un patrón de mala conducta detallado por docenas de empleados pasados y presentes.

Wynn es presidente y director general de Wynn Resorts.