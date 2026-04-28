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"Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba", advierte Rubio

"Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba", advierte Rubio
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"Solo hay dos cosas que pueden pasar en Cuba", advierte Rubio

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que Cuba es "un Estado fallido", sin una economía funcional y sin libertades políticas para su población, y sostuvo que la isla representa un riesgo para la seguridad de EEUU por su cercanía geográfica y por la presencia de países adversarios.

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