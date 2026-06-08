Sismo de 6.1 sacude occidente de Cuba

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Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este lunes el extremo occidental de Cuba, según reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).



El epicentro se localizó a unos 104 kilómetros de Mantua, en Pinar del Río, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, informó el USGS.



Residentes en La Habana confirmaron a Martí Noticias que el temblor se sintió fuerte en la capital del país.

"El temblor de tierra se sintió bastante en nuestro piso 14. El edificio se movió, durante más de 15 segundos, tanto este-oeste como norte-sur. Atemorizante", escribió en redes sociales la periodista independiente y directora del diario 14ymedio, Yoani Sánchez.

"Estaba frente al gobierno de Pinar del Río y la gente salió corriendo asustada", dijo un testigo a nuestra redacción.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba (CENAIS) reportó en su informe preliminar que el sismo tuvo una magnitud de 6.2,y se ubicó a 142 km al noroeste de Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río.

Imágenes en La Habana muestran a personas saliendo de los edificios tras sentir el temblor.

(Noticia en desarrollo)