Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió el extremo oriental de Cuba en horas tempranas de este domingo, reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El terremoto se localizó a unos 45 kilómetros al sur-suroeste de Maisí, en Guantánamo, con aproximadamente 10 kilómetros de profundidad, y fue percibido en varias localidades de esa provincia y parte de Santiago de Cuba.

Residentes en Boca de Jauco, en Maisí, y en los municipios cercanos de Imías y Yateras, dijeron a Martí Noticias que el temblor se sintió con fuerza y expresaron su preocupación por el impacto de un sismo mayor en medio de la crisis general que vive el país.

En Boca de Jauco los vecinos salieron a la calle, en medio del temor de derrumbes, dijo Idelisio Leyva. El poblado llevaba más de 20 horas sin electricidad, pero el servicio fue restablecido, añadió.

La residente en Puriales de Caujerí, en el municipio de San Antonio del Sur, Evileydis Pelegrin, comentó en un post de la emisora local en Facebook que el sismo se sintió "muy fuerte" en ese poblado. El temblor fue perceptible sobre las 7:00 de la mañana, dijeron otros usuarios en la red social.

El estatal Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) dijo que el sismo tuvo una magnitud de 5.6 en la escala de Richter, y fue localizado a unos 24 kilómetros al sureste de Imías. Una nota oficial señala que fue percibido en Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, y que hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas.

"Muy fuerte el sismo, nunca había oído traquear las paredes de mi casa y sentirse un sismo tan fuerte que casi ni te dejaba mover, gracias a Dios que fue por pocos segundos. Si no hubiesen daños significativos", comentó en la publicación Isael Bozan Acosta.

Cuba se encuentra ubicada en una zona de alta complejidad sísmica, en medio de los regímenes tectónicos que caracterizan la zona del Caribe, que abarca no menos de cuatro placas principales (Norteamérica, Sudamérica, Nazca y Cocos), señala el USGS.

A finales de 2024, tres terremotos causaron daños en viviendas y otras afectaciones en varias localidades de la isla. A inicios de noviembre de ese año, un sismo de magnitud 6.7 en la escala Richter, sacudió el oriente de Cuba, a unos 40 kilómetros al sur de Bartolomé Masó, en Granma. Menos de una hora antes se había registrado otro, de magnitud 6.

Como el de este domingo, estos fuertes terremotos también tuvieron su epicentro en el mar Caribe y se sintieron con fuerza en Granma y Santiago de Cuba, aunque también fueron perceptibles en Guantánamo, Holguín, Camagüey, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila. Los especialistas registraron más de 8.400 réplicas.

En la madrugada del 23 de diciembre otro sismo, de magnitud 6.1, fue reportado a 35 kilómetros de Chivirico, en Santiago de Cuba.

A principios de febrero de 2025, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió el mar Caribe al suroeste de las Islas Caimán. Según dijo entonces el estatal Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba (CENAIS), el sismo fue perceptible en el occidente de la isla, incluidas las provincias de La Habana, Mayabeque y Pinar del Río.