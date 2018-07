Sismo de magnitud 5,9 dispara la alerta en Ciudad de México

Un sismo de magnitud 5,9 con epicentro en el sureño estado de Oaxaca disparó este jueves la alerta sísmica en Ciudad de México, sin que se reporten víctimas o daños materiales.

En su reporte más reciente sobre el temblor, que se produjo a las 08.31 am hora local (9.31 EDT), el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ubicó el epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Huajuapan de León, Oaxaca.



El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, indicó a través de la red Twitter que "hasta el momento no se reportan afectaciones ni personas lesionadas en los estados donde fue percibido" el fenómeno.



Por la misma vía, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, indicó que "las unidades de protección civil de los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Jalisco y Ciudad de México no reportan daños".



Asimismo, señaló que las dependencias del Gobierno de México "operan con normalidad y no reportan ninguna eventualidad".



A su vez, el Gobierno de Ciudad de México efectuó un protocolo consistente en el sobrevuelo con helicópteros, la revisión de las cámaras de video vigilancia y la recepción de reportes de los servicios de emergencia, seguridad y movilidad, entre otros.



Al cabo del mismo, el Ejecutivo local emitió un reporte de "saldo blanco, sin daños humanos ni materiales".



Se determinó que los edificios en proceso de demolición a raíz del terremoto del 19 de septiembre del año pasado están sin problemas, si bien los trabajadores fueron desalojados temporalmente.



Tampoco hubo reporte de fallas en los servicios de suministro de agua, de transporte, eléctrico y otros.



Si bien el sismo se sintió de forma leve en Ciudad de México, el sonido de la alerta sísmica hizo que mucha gente saliera a las calles por precaución.



En la memoria de los capitalinos todavía está muy presente el sismo del 19 de septiembre del año pasado, que dejó 228 víctimas mortales en la ciudad.



El pasado septiembre fallecieron 471 personas en tres terremotos -los días 7, 19 y 23-, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país.



(EFE)