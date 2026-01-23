Sin Venezuela, La Habana mira a México: las claves del nuevo salvavidas del régimen cubano

Tras la caída del apoyo venezolano, el régimen cubano busca en México un nuevo sostén político, energético y estratégico. ¿Qué hay detrás del acercamiento con el gobierno de Sheinbaum? ¿Qué gana La Habana y qué arriesga México frente a Washington? Aquí te explico las claves de un movimiento que puede cambiar el tablero regional.