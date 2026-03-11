Noticiero Martí Noticias
- Apagones provocan una quinta noche consecutiva de cacerolazos en barrios de La Habana - Verificados dos nuevos feminicidios en Cuba, que ya suman nueve en lo que va de año, alertan organizaciones feministas -Preso político sufre golpiza tras traslado de Las Mangas a la prisión Kilo 8
