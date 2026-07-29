Senado confirma a Jay Clayton como director Nacional de Inteligencia de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Jay Clayton como director Nacional de Inteligencia (DNI).

Clayton, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Donald Trump y actualmente era fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, fue ratificado por 51 votos a favor y 47 en contra.

Sustituirá al director interino de Inteligencia Nacional y de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, designado por el presidente Trump.

"¡Jay es excepcional en todos los sentidos y hará un trabajo espectacular como director!", declaró el presidente en una publicación en Truth Social poco después de la votación.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, indicó por su parte que la experiencia de Clayton en la lucha contra los delitos financieros y la gestión de casos de seguridad nacional lo convertía en un líder de probada eficacia.

Todos los demócratas de la Cámara Alta votaron en contra de Clayton.