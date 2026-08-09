Se desinfla el deporte cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Cuba, la mayor potencia histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, registró una pálida actuación en la edición que concluyó este sábado en Santo Domingo, que marcó el centenario de la justa regional.

Luego de dominar a su antojo por más de medio siglo los Centrocaribes, la delegación cubana finalizó en el tercer lugar de la tabla de medallas, con 155 (51 de oro, 48 de plata y 55 de bronce), detrás de México, que lideró con 407 (167-125-115) y Colombia, con 266 (91-98-77).

En cuarto lugar terminó Venezuela, aunque tuvo un global de preseas superior a Cuba, con 206, pero dos de oro menos, 49, más 70 plateadas y 97 bronceadas.

Los mayores descalabros para los deportistas de la Mayor de Las Antillas se produjeron en dos disciplinas que históricamente dominaban prácticamente sin oposición: el béisbol y el boxeo.

En la pelota, Cuba acabó en cuarto lugar, quedándose sin medallas por primera vez en la historia de estos eventos.

Y el boxeo, la otrora locomotora del deporte cubano, ninguno de sus representantes en la rama masculina logró colgarse el oro al cuello, y solamente Dayira Mesa, en la división de 70 kilogramos entre las mujeres, consiguió coronarse campeona.

El doble campeón olímpico Julio César La Cruz, capitán del equipo de boxeadores, quien ha prestado su imagen a campañas propagandísticas de la dictadura y proclamado su adhesión a la consigna de "Patria o Muerte", cayó derrotado en la final ante el dominicano Christian Pinales, con lo que se le escapó a Cuba uno de los oros más esperados de la delegación.

También en el voleibol femenino, las otrora poderosas Morenas del Caribe, que hace 25 años campeaban por su respeto a nivel olímpico, con las coronas en Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sydney 2000, quedaron fuera del podio en la competencia dominada por las anfitrionas dominicanas, escoltadas por Colombia y Puerto Rico.

En el masculino, los cubanos fueron apenas terceros, al vencer a México en el partido por la medalla de bronce, después de haber ganado en 11 ediciones desde que se incluyó este deporte en 1930.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son, desde el punto de vista competitivo, los de nivel más bajo entre todos los eventos multidisciplinarios en los que participa Cuba, inferiores a los Panamericanos o los Olímpicos.

Esta vez, de los 40 deportes programados en Santo Domingo 2026, sólo15 aportaron títulos: atletismo (10), lucha libre y grecorromana (10), judo (6), canotaje (5), remo (4), taekwondo (3), ciclismo (2), levantamiento de pesas (2), hockey sobre césped (2), balonmano (2), boxeo (1), bádminton (1), ajedrez (1), karate (1) y voleibol de playa (1).

Esas 51 medallas de oro quedaron por debajo del pronóstico de 62 que llevaba la delegación, a partir de los análisis realizados con los diferentes colectivos técnicos antes de la competencia.

Atrás quedaron los tiempos en que, con el financiamiento de la desaparecida Unión Soviética, el régimen usaba el desarrollo deportivo como bandera propagandística del sistema y enviaba a competencias de poca monta a sus mejores figuras, para arrasar cual aplanadora a rivales verdaderamente amateurs, incapaces de contestar al poderío de profesionales de Estado, atletas dedicados exclusivamente a la práctica de sus disciplinas.