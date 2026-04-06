Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Deportes

Se cae la pelea del cubano David Morrell por lesión de su rival 

El boxeador cubano David Morrell queda sin pelea por lesión de su rival. Tomado de @davidmorrelljr
El boxeador cubano David Morrell queda sin pelea por lesión de su rival. Tomado de @davidmorrelljr

Sumario

  • La pelea entre David Morrell y Callum Smith, prevista para el 18 de abril en Liverpool, fue cancelada por una lesión del británico, sin detalles ni fecha de reprogramación confirmada.
  • Smith, campeón interino semipesado de la OMB y tercero en el ranking de The Ring, no pelea desde febrero de 2024; Morrell, sexto en la clasificación, iba a debutar como profesional fuera de EE.UU.
Getting your Trinity Audio player ready...

El regreso al cuadrilátero del cubano David Morrell deberá esperar, luego de que el británico Callum Smith, quien debía defender su título interino de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cancelara por una lesión la pelea prevista para el próximo 18 de abril en su ciudad natal de Liverpool.

Smith (31-2, 22 KOs) no ha peleado desde febrero del pasado año y no está claro si en algún momento se reprogramará el combate, que sería el plato fuerte de la cartelera organizada por la promotora Matchroom Boxing.

De momento, se desconocen los detalles de la lesión del púgil de 35 años.

Matchroom Boxing dijo que el resto de la cartelera se mantendrá, ahora con el duelo entre Ben Whittaker y Braiain Suárez en el peso semipesado como pelea estelar de la noche en el M&S Bank Arena de Liverpool.

Smith ocupa el tercer lugar en la clasificación de The Ring Magazine en la categoría de 175 libras, mientras que Morrell (12-1, 9 KOs) se sitúa en el sexto puesto.

El cubano iba a boxear fuera de Estados Unidos por primera vez como profesional y la cancelación del combate significa la pérdida de una oportunidad dorada para continuar su ascendente carrera, que ha tenido como único traspiés su derrota en febrero del 2025 ante David Benavidez.

Morrell, nacido en Santa Clara hace 28 años, ganó sus primeras 11 peleas profesionales, y tras caer por unanimidad ante Benavidez en Las Vegas, retomó la senda del triunfo en julio, al derrotar por decisión dividida al ruso Iman Kathaev.

  • 16x9 Image

    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG