Se cae la pelea del cubano David Morrell por lesión de su rival 

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El regreso al cuadrilátero del cubano David Morrell deberá esperar, luego de que el británico Callum Smith, quien debía defender su título interino de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cancelara por una lesión la pelea prevista para el próximo 18 de abril en su ciudad natal de Liverpool.

Smith (31-2, 22 KOs) no ha peleado desde febrero del pasado año y no está claro si en algún momento se reprogramará el combate, que sería el plato fuerte de la cartelera organizada por la promotora Matchroom Boxing.

De momento, se desconocen los detalles de la lesión del púgil de 35 años.

Matchroom Boxing dijo que el resto de la cartelera se mantendrá, ahora con el duelo entre Ben Whittaker y Braiain Suárez en el peso semipesado como pelea estelar de la noche en el M&S Bank Arena de Liverpool.

Smith ocupa el tercer lugar en la clasificación de The Ring Magazine en la categoría de 175 libras, mientras que Morrell (12-1, 9 KOs) se sitúa en el sexto puesto.

El cubano iba a boxear fuera de Estados Unidos por primera vez como profesional y la cancelación del combate significa la pérdida de una oportunidad dorada para continuar su ascendente carrera, que ha tenido como único traspiés su derrota en febrero del 2025 ante David Benavidez.

Morrell, nacido en Santa Clara hace 28 años, ganó sus primeras 11 peleas profesionales, y tras caer por unanimidad ante Benavidez en Las Vegas, retomó la senda del triunfo en julio, al derrotar por decisión dividida al ruso Iman Kathaev.